من سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار؟

أ فادت معلومات صحافية مساء اليوم، أنّ جلسة ستشهد تعيين مجلس الانماء والاعمارعلى أن يتولى المهمة إضافة إلى سيدة على رأس الامانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة .

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بدورها، كشفت مصادر وزارية أن التعيينات تتم بشفافية، موضحةً أنّ "الأسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط والوزير المعني يقوم بعملية "فيلتراج" أو جوجلة أسماء ومن ثم تصنيفها".

في المقابل، ذكرت المعلومات أنه سيتم تثبيت كمفوض للحكومة في بالاصالة علماً أنه كان مفوضاً للمجلس بالتكليف.



وأوضحت المعلومات أنه كانت هناك علامات استفهام على نصر الذي يشغل منصب لسكك الحديد.