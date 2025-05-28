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لبنان

من سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 13:23
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أفادت معلومات صحافية مساء اليوم، أنّ جلسة مجلس الوزراء ستشهد تعيين نائب رئيس مجلس الانماء والاعمارعلى أن يتولى ابراهيم شحرور المهمة إضافة إلى سيدة على رأس الامانة العامة للمجلس وهو موقع من حصة الطائفة المسيحية.
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بدورها، كشفت مصادر وزارية أن التعيينات تتم بشفافية، موضحةً أنّ "الأسماء أرسلت يوم الاثنين لعرضها على الوزراء والاطلاع على السير الذاتية والارقام والنقاط والوزير المعني يقوم بعملية "فيلتراج" أو جوجلة أسماء ومن ثم تصنيفها".
 
في المقابل، ذكرت المعلومات أنه سيتم تثبيت زياد نصر كمفوض للحكومة في مجلس الإنماء والإعمار بالاصالة علماً أنه كان مفوضاً للمجلس بالتكليف.

وأوضحت المعلومات أنه كانت هناك علامات استفهام على نصر الذي يشغل منصب المدير العام لسكك الحديد.
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