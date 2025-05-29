24
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملتقى التأثير المدني:"وحدها هيبة الدّولة...!"
Lebanon 24
29-05-2025
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "الوقت ثمين. الفرصة نادرة. بناء دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة لا يحتمل التأجيل. الإنخراط في سياق التسويّات والمقايضات قاتل. هيبة الدولة وحدها تحمي السّلم الأهلي. وحدها".
Advertisement
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن"الانتظار لا يفيد".
مواضيع ذات صلة
ملتقى التأثير المدني: الدَّولة والدُّستور يُعالجان الهواجِس!
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الدَّولة والدُّستور يُعالجان الهواجِس!
29/05/2025 10:16:56
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الشَّجاعة الحكيمة وتحديد الخطوات يبني الدَّولة!
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الشَّجاعة الحكيمة وتحديد الخطوات يبني الدَّولة!
29/05/2025 10:16:56
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني عقد لقاءه الثالث عشر من "الحوارات الصباحية"
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني عقد لقاءه الثالث عشر من "الحوارات الصباحية"
29/05/2025 10:16:56
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
Lebanon 24
ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
29/05/2025 10:16:56
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المعركة على النواب الشيعة؟
Lebanon 24
المعركة على النواب الشيعة؟
03:00 | 2025-05-29
29/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكاديميون وصحافيون وناشطون: المقاومة المسلّحة ضرورة وطنية
Lebanon 24
اكاديميون وصحافيون وناشطون: المقاومة المسلّحة ضرورة وطنية
03:12 | 2025-05-29
29/05/2025 03:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
Lebanon 24
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
03:05 | 2025-05-29
29/05/2025 03:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
Lebanon 24
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
02:53 | 2025-05-29
29/05/2025 02:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
Lebanon 24
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
02:52 | 2025-05-29
29/05/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
12:28 | 2025-05-28
28/05/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:58 | 2025-05-28
28/05/2025 05:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
Lebanon 24
رقصت بدلع.. فيديو ينتشر لنادين نسيب نجيم وهذا ما فعلته في دبي
04:08 | 2025-05-28
28/05/2025 04:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-05-29
المعركة على النواب الشيعة؟
03:12 | 2025-05-29
اكاديميون وصحافيون وناشطون: المقاومة المسلّحة ضرورة وطنية
03:05 | 2025-05-29
عون: توافقتُ مع السيسي على إجراءات لتفعيل العلاقات
02:53 | 2025-05-29
جنبلاط: هذه الأحزاب تلعب بالنار
02:52 | 2025-05-29
ملف "Starlink".. بين عون والحاج
02:30 | 2025-05-29
"هاكرز" لبنان في خدمة الخارج... كيف تُجنّد دولٌ خبراء الاختراق في لبنان؟
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24