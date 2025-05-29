ملتقى التأثير المدني:"وحدها هيبة الدّولة...!"

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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "الوقت ثمين. الفرصة نادرة. بناء دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة لا يحتمل التأجيل. الإنخراط في سياق التسويّات والمقايضات قاتل. هيبة الدولة وحدها تحمي السّلم الأهلي. وحدها".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن"الانتظار لا يفيد".