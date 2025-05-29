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لبنان

ملتقى التأثير المدني:"وحدها هيبة الدّولة...!"

Lebanon 24
29-05-2025 | 01:49
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "الوقت ثمين. الفرصة نادرة. بناء دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة لا يحتمل التأجيل. الإنخراط في سياق التسويّات والمقايضات قاتل. هيبة الدولة وحدها تحمي السّلم الأهلي. وحدها".
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وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن"الانتظار لا يفيد".
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