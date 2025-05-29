سلسلة توقيفات للجيش... وإحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من 37 شخصًا وفقًا لما يلي:• إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا - ، وتوقيف 9 متورطين.• توقيف 26 سوريًّا في منطقتَي بر الياس وقب الياس – ، لتجولهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية.• توقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود - بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب.• دهم منزل المواطن (ع.س.) في – كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز – كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.