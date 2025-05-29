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لبنان

سلسلة توقيفات للجيش... وإحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:06
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 37 شخصًا وفقًا لما يلي:
•    إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومادة البنزين في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك، وتوقيف 9 متورطين. 
•    توقيف 26 سوريًّا في منطقتَي بر الياس وقب الياس – زحلة، لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
•    توقيف المواطن (ا.ن.) في منطقة جرود عرسال - بعلبك، وضبط كمية من مادة البنزين بالإضافة إلى مواد معدة للتهريب.
•    دهم منزل المواطن (ع.س.) في منطقة برج أبي حيدربيروت كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش المواطن (ا.س.ن.) عند حاجز الشربينالهرمل كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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