عودة "سينما الكوليزيه" في الحمرا: المسرح الوطني اللبناني ينبض من جديد

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أعلنت " " و"مسرح إسطنبولي" في بيان، عن افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في – ، بعد عقود من الإقفال، حيث سيتم تحويلها إلى " ". ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انطلاق "مهرجان المسرحي الدولي" في 27 أيار، والذي سيُقام في بيروت وطرابلس وصور، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية وأجنبية.وأوضح البيان أن "سينما الكوليزيه"، التي تأسست عام 1945، تُعد من أعرق صالات في لبنان، وقد احتضنت خلال عصرها الذهبي أبرز الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية.وأكد مؤسس ، الممثل والمخرج إسطنبولي، أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الجنوب بالشمال وبيروت من خلال الفنون، ويُعد استكمالاً لمسيرة "المسرح الوطني اللبناني في صور"، الذي شكّل أول تجربة لمسرح وسينما مجانية في البلاد.وأضاف: "بفضل جهود الشباب المتطوعين، نسعى إلى تجاوز المركزية الثقافية وكسر الحواجز الوهمية بين المناطق ، عبر منصات فنية تربط الأطراف ببعضها البعض. نحن فخورون بتحقيق هذا الحلم في بيروت، المدينة التي كانت ثاني أكثر مدينة في لبنان تحتضن دور سينما عبر التاريخ".