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لبنان

عودة "سينما الكوليزيه" في الحمرا: المسرح الوطني اللبناني ينبض من جديد

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:33
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" في بيان، عن افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في شارع الحمرابيروت، بعد عقود من الإقفال، حيث سيتم تحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني". ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انطلاق "مهرجان لبنان المسرحي الدولي" في 27 أيار، والذي سيُقام في بيروت وطرابلس وصور، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية وأجنبية.
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وأوضح البيان أن "سينما الكوليزيه"، التي تأسست عام 1945، تُعد من أعرق صالات العرض في لبنان، وقد احتضنت خلال عصرها الذهبي أبرز الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية.

وأكد مؤسس المسرح الوطني، الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الجنوب بالشمال وبيروت من خلال الفنون، ويُعد استكمالاً لمسيرة "المسرح الوطني اللبناني في صور"، الذي شكّل أول تجربة لمسرح وسينما مجانية في البلاد.

وأضاف: "بفضل جهود الشباب المتطوعين، نسعى إلى تجاوز المركزية الثقافية وكسر الحواجز الوهمية بين المناطق اللبنانية، عبر منصات فنية تربط الأطراف ببعضها البعض. نحن فخورون بتحقيق هذا الحلم في بيروت، المدينة التي كانت ثاني أكثر مدينة في لبنان تحتضن دور سينما عبر التاريخ".
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