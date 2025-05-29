Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1367673-638841410441157328.png
Doc-P-1367673-638841410441157328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورشة عمل افتراضية جمعت خبراء دوليين ومحليين، لمناقشة تفعيل قانون المنافسة في لبنان.
Advertisement

وأشار بيان للوزارة الى أن "هذا القانون يتمتع بإمكانات كبيرة لتحسين هيكلية الاسواق الاقتصادية في البلاد، ومواءمة لبنان مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار".

وأكد أن "تطبيق هذا القانون سيُسهم في: تنظيم آليات التسعير بما يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتقليص الهدر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد عبر الحد من الممارسات الريعية، وخفض كلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحسين الجدوى الاقتصادية للاستثمارات".

وشدد على أن "التطبيق الفعلي لهذا القانون يتطلب خطوات جادة:

أ- تعيين هيئة منافسة تضم خبرات ذات كفاءة عالية، ويتّسم بالنزاهة ويلتزم بمدونة سلوك واضحة

ب- يتولي المجلس إعداد مراسيم تطبيقية مفصلة تضع القانون موضع التنفيذ

ج- إنشاء وحدة متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق اليومية، وتدعم عملية اتخاذ القرارات داخل المجلس بشكل منهجي".

وأوضح البيان أن "هذا المسار يستلزم وقتا واستثمارا جادا في الموارد، ونظرا لطابعه البنيوي وأثره المحوري على الاقتصاد، تحرص الوزارة على تنفيذه بمنهجية دقيقة. تنفيذه العملي يستوجب التزاما على مدى عام كامل، ضمن خطة عمل مدروسة".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بخاش في ورشة عمل حول تقييم الطاقات البشرية الصحية: وحدها قادرة على تطوير القطاع
lebanon 24
29/05/2025 22:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بايراقداريان افتتحت ورشة عمل لتدريب طلاب الماستر في كلية التربية
lebanon 24
29/05/2025 22:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد لـ"بلومبرغ": واثق أن المشرعين سيمررون قانون سرية البنوك خلال أسابيع قليلة
lebanon 24
29/05/2025 22:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل توعوية على مضار التدخين في نقابة الأطباء.. ناصر الدين: لبناء ثقافة صحية جدية
lebanon 24
29/05/2025 22:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:50 | 2025-05-29
14:50 | 2025-05-29
14:45 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
13:57 | 2025-05-29
13:49 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24