سلام: حكومتنا تعمل جاهدة ضد كل الصعوبات

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أوضح رئيس الحكومة ، أنه "ليس سراً أن عقوداً من الفساد والمحسوبية والطائفية وسوء الإدارة الفادح قد أثرت سلباً على ".وأضاف سلام في كلمة ألقاها خلال حفلة تخرج طلاب الانترناشونال كولدج في : "على هذه الخلفية، يسعدني أن أقول إن حكومتنا الجديدة تعمل جاهدة ضد كل الصعوبات لعكس هذا الاتجاه واستعادة الثقة في المؤسسات العامة، وإعادة تنشيط اقتصادنا، وخلق فرص حقيقية للبنانيين للازدهار هنا في وطنهم".وتابع: "فلنعمل معًا لبناء لا يشعر فيه أي شاب بالحاجة الى المغادرة لتحقيق النجاح. لبنان تُنمى فيه المواهب ولا تُهدر. حيث تُقابل الطموحات بالفرص، لا بالعنف أو اليأس الاقتصادي أو الانقسام الطائفي.. وحيث لا يكون التميز استثناءً، بل ".