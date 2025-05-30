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لبنان

سلام: حكومتنا تعمل جاهدة ضد كل الصعوبات

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:07
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أوضح رئيس الحكومة نواف سلام، أنه "ليس سراً أن عقوداً من الفساد والمحسوبية والطائفية وسوء الإدارة الفادح قد أثرت سلباً على المجتمع اللبناني".
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وأضاف سلام في كلمة ألقاها خلال حفلة تخرج طلاب الانترناشونال كولدج في بيروت: "على هذه الخلفية، يسعدني أن أقول إن حكومتنا الجديدة تعمل جاهدة ضد كل الصعوبات لعكس هذا الاتجاه واستعادة الثقة في المؤسسات العامة، وإعادة تنشيط اقتصادنا، وخلق فرص حقيقية للبنانيين للازدهار هنا في وطنهم".

وتابع: "فلنعمل معًا لبناء لبنان لا يشعر فيه أي شاب بالحاجة الى المغادرة لتحقيق النجاح. لبنان تُنمى فيه المواهب ولا تُهدر. حيث تُقابل الطموحات بالفرص، لا بالعنف أو اليأس الاقتصادي أو الانقسام الطائفي.. وحيث لا يكون التميز استثناءً، بل القاعدة".
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