إلى اللبنانيين الذاهبين إلى الحج… اقرأوا هذا الخبر

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وصل البعثة للحج، العلامة القاضي الشيخ ، إلى ، حيث قام بجولة تفقدية للاطلاع على أوضاع الحجاج اللبنانيين الذين بدأوا بالتوافد إلى المدينة في إطار رحلة الحج لهذا العام.وأشاد الشيخ عبدالله" بالجهود التي تبذلها هيئة رعاية اللبنانية، لا سيما في مجال التنظيم والتنسيق"، مثنيًا على "الاهتمام الكبير الذي أبدته الهيئة بالحجاج، وخصوصًا من خلال نظام الربط الإلكتروني والمسار الذي يُمكن عبره معرفة موقع الحاج اللبناني في مكة أو المدينة، ما يعزز من سلامة التنظيم والمتابعة".ودعا الحجاج اللبنانيين إلى "التحلي بأخلاق الحج وسلوكياته، والتعايش الأخوي مع سائر حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف بقاع الأرض"، مشددًا على "أهمية تمثيل خير تمثيل في هذه الرحلة الإيمانية الجامعة".كما أوصى" بالتعاون الكامل والالتزام التام بالقوانين المعمول بها في ، بما يضمن راحة الحجاج وسير مناسكهم بسلاسة وأمان". (الوكالة الوطنية)