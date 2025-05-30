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لبنان

مقابل 200 دولار.. هدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها!

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:28
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

ضمن إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على مختلف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي اللّبنانيّة، لا سيّما جرائم الابتزاز، بتاريخ 21-05-2025، وردت شكوى لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ مجهول، تدّعي خلالها أن شخصاً قام بالاتصال بها هاتفياً من رقم خاص “private” وهدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها مع خطيبها، وطلب منها مبلغ /200/ دولار أميركي مقابل عدم النشر، حيث قامت بدفع المبلغ المطلوب بواسطة صديق لها المدعو: (م. ج. مواليد عام 1998، لبناني) الذي أبلغها بأن المبتز يدعى (ع. م مواليد 2002، لبناني).
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بتاريخ 23-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف (ع. م.) بعد مداهمة منزله في منطقة قب الياس، وتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم سرقة.

بتفتيش المنزل، عُثِرَ على كمية من المخدِّرات.

بالتحقيق معه أنكر ما نُسِبَ إليه لجهة جرم الابتزاز.

وبنتيجة المتابعة للرقم الذي حصلت عبره عملية الابتزاز، تبيّن بأنه يعود للمدعو (م. ج) صديق المدعية، فجرى مداهمة منزله فى منطقة شتورا وتم توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الابتزاز.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
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