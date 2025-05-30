في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم

وجهت شرطة بلدية إنذارات رسمية إلى أصحاب الملاحم في المدينة، شددت فيها على منع وضع الحظائر أمام المحلات، مع التأكيد على أن الذبح يجب أن يتم حصراً في المسلخ البلدي.

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وأكدت البلدية أن هذا القرار نافذ فوراً ويستمر لحين صدور قرار آخر، محذّرة من أن أي مخالفة ستُقابل بمصادرة البضائع وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على النظافة العامة والصحة والسلامة البيئية داخل المدينة.