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لبنان

وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 14:31
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس":
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" قلت أنني مع الرئيس بري ظالماً او مظلوماً لأنه ضمير الشيعة اليوم ولأنه يحاول منع الإصطدام بينهم وبين الدولة لأنه حريص على الدولة. إستمعوا إلى تجربته وحكمته ربما أفضل من الإستماع لغيره".
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