وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟

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" قلت أنني مع ظالماً او مظلوماً لأنه ضمير اليوم ولأنه يحاول منع الإصطدام بينهم وبين الدولة لأنه حريص على الدولة. إستمعوا إلى تجربته وحكمته ربما أفضل من الإستماع لغيره".