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لبنان

هذا ما تريده واشنطن بشأن "يونيفيل لبنان"!

Lebanon 24
30-05-2025 | 15:11
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن باريس تدعم موقف لبنان بالمطالبة بالتجديد لقوات "اليونيفيل" وستعمل على صيغة ترضي الجميع، مشيرة إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
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وقالت القناة إنَّ واشنطن تدعم موقف تل أبيب بإنهاء عمل "اليونيفيل" في الجنوب على اعتبار أنها لم تقم بالعمل الكافي لمنع تطوير قدرة "حزب الله" العسكريَّة، بالإضافة إلى مواجهة الحزب لـ"اليونيفيل" تحت مظلة الأهالي.
 
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "واشنطن تصر على إنهاء عمل اليونيفيل جنوب لبنان والاستعاضة عنها بتوسيع مهام لجنة المراقبة بعد ترسيم الحدود البرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي".
 
 
 
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