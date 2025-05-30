هذا ما تريده واشنطن بشأن "يونيفيل لبنان"!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أن تدعم موقف بالمطالبة بالتجديد لقوات "اليونيفيل" وستعمل على صيغة ترضي الجميع، مشيرة إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب .

Advertisement

وقالت القناة إنَّ تدعم موقف بإنهاء عمل "اليونيفيل" في الجنوب على اعتبار أنها لم تقم بالعمل الكافي لمنع تطوير قدرة " " العسكريَّة، بالإضافة إلى مواجهة الحزب لـ"اليونيفيل" تحت مظلة الأهالي.

ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها إن "واشنطن تصر على إنهاء عمل اليونيفيل والاستعاضة عنها بتوسيع مهام بعد ترسيم الحدود البرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي".