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لبنان

للمشتركين في خدمة أوجيرو في الباروك وجوارها... إليكم هذا البيان

Lebanon 24
30-05-2025 | 15:11
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أعلنت هيئة "أوجيرو"، مساء اليوم، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أنّه "طرأ عطل في سنترال باروك ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
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تابعت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".
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