بري : ما يقصده سلام عن التطبيع هو مع العرب

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سئل عن كلام رئيس الحكومة أن "التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده"، فأجاب: "ما يقصده رئيس الحكومة هنا هو التطبيع مع العرب (وليس إسرائيل)".وعن جلسته مع رئيس الجمهورية رد لـ" النهار": "متّفقون واللقاء جيد".