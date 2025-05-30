Advertisement

لبنان

بري : ما يقصده سلام عن التطبيع هو مع العرب

Lebanon 24
30-05-2025 | 22:34
A-
A+
Doc-P-1368450-638842690148558764.jpg
Doc-P-1368450-638842690148558764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن كلام رئيس الحكومة نواف سلام أن "التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده"، فأجاب: "ما يقصده رئيس الحكومة هنا هو التطبيع مع العرب (وليس إسرائيل)".
Advertisement
وعن جلسته مع رئيس الجمهورية جوزف عون رد بري لـ" النهار": "متّفقون واللقاء جيد".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: لم أقصد بالسلام في المنطقة التطبيع بين لبنان وإسرائيل بل السلام بين إيران وإسرائيل (LBCI)
lebanon 24
31/05/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريح سلام بشأن التطبيع.. كيف علّق بري؟
lebanon 24
31/05/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي: لبنان عاد الى العرب واللبنانيون تواقون لعودة العرب اليهم
lebanon 24
31/05/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عروض التطبيع والسلام، ليست جديّة حتى اليوم؟
lebanon 24
31/05/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24