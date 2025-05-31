تحذير للمواطنين.. "مياه ملوثة" تؤدي لأمراض!

اشتكى مواطنون مؤخراً من وجود مسابح عامّة "غير معقمة"، أدّت إلى تسجيل إصابات بأمراض معوية وجلدية.

وتبين أنَّ حالات كثيرة من هذا القبيل توافدت إلى الصيدليات، وذلك بُغية الحصول على الأدوية اللازمة.

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وتعتبر المياه الملوثة في المسابح خطيرة جداً، ما يطرح تساؤلاتٍ عن إجراءات الوقاية والسلامة في تلك المرافق التي من المُفترض أن تشهد على تغيير المياه وتعقيمها بشكلٍ مُستمر ودائم.