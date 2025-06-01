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لبنان

ميقاتي في ذكرى اغتيال كرامي: كان رجل دولة وزعيماً وطنياً

Lebanon 24
01-06-2025 | 01:18
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قال الرئيس نجيب ميقاتي إن "السنوات تمر والرئيس الشهيد رشيد كرامي حاضر في البال والوجدان".
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وفي بيان له بذكرى اغتيال كرامي، قال ميقاتي: "نستذكره رجل دولة  تولى مهمات أساسية حُفرت في التاريخ اللبناني بأحرف الوطنية والشهامة، كما نستذكره زعيما وطنيا لا تزال مواقفه الوطنية في الزمن الصعب خير مثال لما يصون الوطن ويحميه. رحمه الله".
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