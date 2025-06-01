ميقاتي في ذكرى اغتيال كرامي: كان رجل دولة وزعيماً وطنياً

قال إن "السنوات تمر والرئيس حاضر في البال والوجدان".

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وفي بيان له بذكرى اغتيال كرامي، قال : "نستذكره رجل دولة تولى مهمات أساسية حُفرت في التاريخ اللبناني بأحرف الوطنية والشهامة، كما نستذكره زعيما وطنيا لا تزال مواقفه الوطنية في الزمن الصعب خير مثال لما يصون الوطن ويحميه. رحمه الله".