مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون

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صدر عن – البيان الآتي:"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في منطقة حرف السماقة – عند الحدود – ، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها ، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت مواطنًا وفقًا لما يلي:• دهم منازل مطلوبين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطن (ع.ز.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبط مسدس حربي في حوزته.• دهم منازل مطلوبين في بلدة – ومنطقة الهرمل بجرم الاعتداء على آلية للجيش وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبط أسلحة وذخائر حربية. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز سد – الهرمل المواطن (ا.ف.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية.كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة – الهرمل المواطن (م.ر.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار والاتجار بالمخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".