مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون

صدر عن قيادة الجيش
– مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات
في منطقة حرف السماقة – الهرمل
عند الحدود اللبنانية
– السورية
، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.
وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية
، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت مواطنًا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطن (ع.ز.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبط مسدس حربي في حوزته.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة مرياطة
– زغرتا
ومنطقة الهرمل بجرم الاعتداء على آلية للجيش وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبط أسلحة وذخائر حربية. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز سد بريصا
– الهرمل المواطن (ا.ف.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة
– الهرمل المواطن (م.ر.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار والاتجار بالمخدرات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص".