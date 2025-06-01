Advertisement

لبنان

مداهمات وتوقيفات... الجيش يهدم معامل لتصنيع الكبتاغون

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1369078-638843973289502217.jpg
Doc-P-1369078-638843973289502217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل عند الحدود اللبنانيةالسورية، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.
وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت مواطنًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في منطقة الكفاءات – الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطن (ع.ز.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، فرض خوات، وضبط مسدس حربي في حوزته.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة مرياطةزغرتا ومنطقة الهرمل بجرم الاعتداء على آلية للجيش وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبط أسلحة وذخائر حربية. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز سد بريصا – الهرمل المواطن (ا.ف.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – الهرمل المواطن (م.ر.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار والاتجار بالمخدرات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 
 
مواضيع ذات صلة
سانا عن الداخلية السورية: ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون على الحدود مع لبنان
lebanon 24
01/06/2025 21:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في الهرمل.. وبيان توضيحي للجيش
lebanon 24
01/06/2025 21:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون.. وهذا ما أعلنه الجيش
lebanon 24
01/06/2025 21:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. الجيش يضبط "شاحنة لتصنيع الكبتاغون"!
lebanon 24
01/06/2025 21:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-06-01
14:00 | 2025-06-01
13:44 | 2025-06-01
13:30 | 2025-06-01
12:58 | 2025-06-01
11:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24