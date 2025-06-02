Advertisement

لبنان

انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1369292-638844559924316273.jpg
Doc-P-1369292-638844559924316273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اليوم الإثنين انتخاب المهندس رئيف يونان رئيسا لبلدية مغدوشة بالتزكية وأنطوان شفيق الناشف نائبا له.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخاب عباس فخر الدين رئيسا لبلدية النبطية بالتزكية ومحمد حجازي نائبا له وذلك تحت إشراف المحافظ هويدا الترك (الجديد)
lebanon 24
02/06/2025 11:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات انتخابية حادة وتنافسات تقليدية و 68 بلدية فازت بالتزكية
lebanon 24
02/06/2025 11:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية مغدوشة: "مع بعض مكملين 6 سنين جداد"
lebanon 24
02/06/2025 11:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدة كفرصير - قضاء النبطية بالتزكية في الانتخابات البلدية
lebanon 24
02/06/2025 11:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-02
04:35 | 2025-06-02
04:24 | 2025-06-02
04:14 | 2025-06-02
04:13 | 2025-06-02
04:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24