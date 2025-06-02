شادي السيد لبلدية طرابلس: لتحصيل مكتسبات من الحكومة الجديدة

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قال رئيس المستخدمين في النقيب ، في بيان:"نوّد ان نكشف ولو متاخرين والتاخر انما ينتج عن الظروف السياسية والانتخابات البلدية وما سبق وتلا ذلك من مستجدات على الساحة . نوّد ان نشكر وننوه بالجهود التي بذلت على مستوى وزارة الاشغال العامة والنقل في عهد حكومة والتي صرفت تمويل وباشرت بتنفيذ عدد كبير من اعمال الترميم للطرق في وترميم بلدية طرابلس وعند مداخل وعلى الطرقات الرئيسية بين وطرابلس، ومنها ما يجري تنفيذه حاليا، ومنها ما بدا فعلا باشراف وزير الاشغال السابق وبمتابعة وبحرص شديدين قبل الرئيس ".تابع:"كما نوّد ان نلفت الى ان الاعمال الترميمية التي تجري في طرابلس اليوم وما يدفع به من زفت انما هو نتيجة هذه القرارات التي صدرت بسلة واحدة من قبل الحكومة فلذلك اقتضى التوضيح. و اننا لا نعلن ذلك من باب المتأخرة ولا المتاجرة، ولا من باب المزايدات السياسية ،فلسنا في واردها ، وانما نريد ان نطالب اليوم بلدية طرابلس واتحاد بلديات بعد ان تكتمل هيكليته الإدارية ان يتولى حماية هذه المشاريع ومنع الاعتداء عليها ، والإشارة صراحة الى من صرف تمويلها ومن اشرف عليها ومن رسم مخططات تنفيذها هندسيا ولوجستيا ومع الشركات المتعهدة".وختم:"نلفت بالتالي عناية بلديه طرابلس الى انها بدورها معنية بالسعي مع الحكومة الجديدة اي الحالية للحصول على مكتسبات كتلك التي قدمتها حكومه الرئيس في هذا المجال على مستوى ترميم الطرقات وايضا الاهتمام بمداخل مدينه طرابلس بشكل يليق بالمدينة. لذلك اقتضى التوضيح".