شادي السيد لبلدية طرابلس: لتحصيل مكتسبات من الحكومة الجديدة

قال رئيس اتحاد نقابات العمال
المستخدمين في لبنان الشمالي
النقيب شادي السيد
، في بيان:"نوّد ان نكشف ولو متاخرين والتاخر انما ينتج عن الظروف السياسية والانتخابات البلدية وما سبق وتلا ذلك من مستجدات على الساحة اللبنانية
. نوّد ان نشكر وننوه بالجهود التي بذلت على مستوى وزارة الاشغال العامة والنقل في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
والتي صرفت تمويل وباشرت بتنفيذ عدد كبير من اعمال الترميم للطرق في طرابلس
وترميم بلدية طرابلس وعند مداخل محافظة الشمال
وعلى الطرقات الرئيسية بين بيروت
وطرابلس، ومنها ما يجري تنفيذه حاليا، ومنها ما بدا فعلا باشراف وزير الاشغال السابق علي حميه
وبمتابعة وبحرص شديدين قبل الرئيس نجيب ميقاتي
".
تابع:"كما نوّد ان نلفت الى ان الاعمال الترميمية التي تجري في طرابلس اليوم وما يدفع به من زفت انما هو نتيجة هذه القرارات التي صدرت بسلة واحدة من قبل الحكومة الرئيس ميقاتي
فلذلك اقتضى التوضيح. و اننا لا نعلن ذلك من باب المتأخرة ولا المتاجرة، ولا من باب المزايدات السياسية ،فلسنا في واردها ، وانما نريد ان نطالب اليوم بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء
بعد ان تكتمل هيكليته الإدارية ان يتولى حماية هذه المشاريع ومنع الاعتداء عليها ، والإشارة صراحة الى من صرف تمويلها ومن اشرف عليها ومن رسم مخططات تنفيذها هندسيا ولوجستيا ومع الشركات المتعهدة".
وختم:"نلفت بالتالي عناية بلديه طرابلس الى انها بدورها معنية بالسعي مع الحكومة الجديدة اي الحالية للحصول على مكتسبات كتلك التي قدمتها حكومه الرئيس ميقاتي
في هذا المجال على مستوى ترميم الطرقات وايضا الاهتمام بمداخل مدينه طرابلس بشكل يليق بالمدينة. لذلك اقتضى التوضيح".