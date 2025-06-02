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لبنان

من أمام منزله في زحله... سرقوا سيارته!

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن الياس شيباني ادعى صباح اليوم ضدّ مجهولين، سرقوا سيارته من نوع "هوندا" من أمام منزله في حيّ السيّدة في زحلة.
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