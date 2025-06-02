Advertisement

لبنان

منتجع سياحي في حامات يثير التساؤلات.. ووزارة البيئة توضّح

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1369411-638844719509358768.png
Doc-P-1369411-638844719509358768.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة البيئة بيان توضيحي ردًا على التساؤلات التي أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقف الوزارة من دراسة الفحص البيئي المبدئي الخاصة بمشروع منتجع CYMA السياحي، القائم على العقار رقم 1558 في منطقة حامات العقارية، قضاء البترون، محافظة لبنان الشمالي.
Advertisement

أوضحت الوزارة أن العقار المذكور يقع في منطقة بيئية حساسة وغنية بالتنوع البيولوجي، وهو مقسّم إلى أربعة أقسام، اثنان منهما يضمان منتجعين سياحيين يعملان حاليًا هما Rocca Marina وBeaulieu، بينما يقع مشروع منتجع CYMA في القسم الرابع من العقار. وأشارت إلى أن المشروع كان قائمًا ومرخصًا منذ أوائل الثمانينات، حيث ضم أربع أبنية كانت تستخدم كمنتجع سياحي حتى أواخر تلك الحقبة، قبل أن تُشغل من قبل الجيش السوري بين عامي 1989 و2005. ويهدف المشروع الحالي إلى إعادة تأهيل هذه الأبنية وتشغيل المنتجع من جديد.

وبتاريخ 18 تشرين الأول 2024، طلبت وزارة البيئة من القائمين على المشروع التقدم بدراسة فحص بيئي مبدئي، نظرًا لكون المشروع يتمحور حول الترميم والتأهيل. وقد قامت لجنة فنية في الوزارة بمراجعة الدراسة، وأبدت ملاحظاتها وطلبت بعض التعديلات، قبل أن تُمنح الموافقة بعد التأكد من استيفاء المعايير البيئية. وقد شملت هذه المعايير إدارة المياه المبتذلة والنفايات الصلبة والانبعاثات الهوائية الناتجة عن المولدات، بالتنسيق مع بلدية حامات وتحت رقابتها.

وأكدت الوزارة أن الموافقة جاءت مشروطة بالتزام صاحب المشروع بالتعهد البيئي المقدم وبالإجراءات المحددة في الدراسة وملحقها، بما يتناسب مع طبيعة الموقع ويحافظ على التنوع البيولوجي فيه. وأضافت أن الاكتفاء بدراسة الفحص البيئي المبدئي أتى نتيجة انتفاء المخاطر البيئية بفضل الضوابط المعتمدة، ولأن العقار يقع خارج المنطقة الحزامية للمحمية المقترحة في المنطقة.

وشددت وزارة البيئة على أن الموافقة البيئية لا تُغني عن ضرورة الحصول على التراخيص القانونية والتنظيمية من الجهات المختصة، وأكدت أنها ستواصل متابعة ومراقبة المشروع لضمان الالتزام بالشروط البيئية المعتمدة.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. حريق كبير في منتجع سياحي
lebanon 24
02/06/2025 16:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين عرضت مع لجنة البيئة النيابية إجراءات وزارة البيئة وطرحت استحداث تشريعات
lebanon 24
02/06/2025 16:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاض يتعرض للإعتداء في سوريا.. ووزارة العدل توضح
lebanon 24
02/06/2025 16:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة توضح: لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
lebanon 24
02/06/2025 16:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-06-02
09:30 | 2025-06-02
09:20 | 2025-06-02
09:03 | 2025-06-02
09:01 | 2025-06-02
09:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24