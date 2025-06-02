Advertisement

لبنان

بالفيديو.. هل وصلنا إلى حقبة انتهاء المدارس الرسمية؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1369630-638845046800382045.jpg
Doc-P-1369630-638845046800382045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا ناقوس خطر... بل ناقوس انهيار. المدارس الرسمية على حافة السقوط، والأساتذة مرهقون. الطلاب بلا أفق، والوزارة تنتظر.. فهل اقتربت نهاية حقبة المدارس الرسمية؟
التفاصيل في الفيديو أدناه.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت
lebanon 24
03/06/2025 00:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تابعت إجراء التقييم التشخيصي في المدارس الرسمية
lebanon 24
03/06/2025 00:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
lebanon 24
03/06/2025 00:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد.. تعليق الاضراب في المدارس الرسمية
lebanon 24
03/06/2025 00:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فيديو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:12 | 2025-06-02
15:55 | 2025-06-02
15:30 | 2025-06-02
15:30 | 2025-06-02
15:07 | 2025-06-02
15:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24