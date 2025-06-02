بالفيديو.. هل وصلنا إلى حقبة انتهاء المدارس الرسمية؟

لا ناقوس خطر... بل ناقوس انهيار. المدارس الرسمية على حافة السقوط، والأساتذة مرهقون. الطلاب بلا أفق، والوزارة تنتظر.. فهل اقتربت نهاية حقبة المدارس الرسمية؟



التفاصيل في الفيديو أدناه.

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