عراقجي من المطار: نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان

Advertisement

قال الايرانية من : "زيارتي تأتي في اطار الجولة الاقليمية التي اقوم بها. في السياسة الخارجية لايران نضع في سلم اولوياتنا دول الجوار ودول . سألتقي اليوم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".اضاف:"لطالما دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل ونحن نحترم شؤونه الداخلية ولا نتدخل فيها".