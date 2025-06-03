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لبنان

عراقجي من المطار: نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان

Lebanon 24
03-06-2025 | 01:40
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قال وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي من المطار: "زيارتي لبنان تأتي في اطار الجولة الاقليمية التي اقوم بها. في السياسة الخارجية لايران نضع في سلم اولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا. سألتقي اليوم رئيس الجمهورية  ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية". 
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اضاف:"لطالما دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وما زلنا ندعمه في ظل الظروف الحالية الصعبة. نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل ونحن نحترم شؤونه الداخلية ولا نتدخل فيها".
 
بالصور- وصول <a class='entities-links' href='/entity/1220044061/وزير-الخارجية-الإيراني/ar/1?utm_term=PublicFigures-وزير-الخارجية-الإيراني&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-وزير-الخارجية-الإيراني&id=44894&catid=0&pagetype=PublicFigures'>وزير الخارجية الإيراني</a> عباس <a class='entities-links' href='/entity/2757151828/عراقجي/ar/1?utm_term=PublicFigures-عراقجي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عراقجي&id=287950&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عراقجي</a> إلى <a class='entities-links' href='/entity/2162274423/بيروت/ar/1?utm_term=PublicFigures-بيروت&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بيروت&id=200382&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بيروت</a>
 
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