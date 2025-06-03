Advertisement

لبنان

بلدية جبيل - بيبلوس: إجراءات تنظيمية بعنوان "خطوط حمر على الخطّ الأزرق"

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1369786-638845435092233597.jpeg
Doc-P-1369786-638845435092233597.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس  في بيان مجموعة من الإجراءات التنظيمية بعنوان "خطوط حمر على الخطّ الأزرق" تهدف إلى ضبط السلوكيات على الشاطئ وضمان راحة الزوار وسلامة البيئة، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على النظام والنظافة العامّة، وصورة جبيل كوجهة سياحية راقية.
Advertisement

وتنص التعليمات على منع السّباحة بعد السّاعة الثامنة ليلاً، كما يُمنع إدخال الحيوانات إلى الشاطئ على أنواعها كافّة، كما يُمنع إدخال النرجيلة، ويُشترط على كل من يرغب بالنزول إلى مياه البحر أو الجلوس على الشاطئ الالتزام بارتداء اللباس المخصص للسباحة فقط، حفاظًا على الذوق العام.

وتشدد البلدية على منع إدخال المشروبات الروحية على أنواعها كافة، كما تمنع إدخال الشماسي والكراسي والطاولات الخاصة. كذلك، يُمنع إدخال المأكولات التي تحتاج إلى تحضير أو طبخ، ويسمح فقط بإحضار السندويشات الباردة، ويُؤكد أن الشاطئ مخصص فقط للسباحة فقط، وعليه، يُمنع القيام بأي نشاط من نوع "البيكنيك".

وفي ختام التعليمات، دعت البلدية جميع الزوار إلى "التزام توضيب نفاياتهم الشخصية ورميها في المستوعبات المخصصة، وعدم تركها على الشاطئ، حفاظًا على النظافة وسلامة البيئة"، مشددة على أن "أي مخالفة ستُقابل بالإجراءات القانونية المناسبة لما فيه المصلحة العامّة".
مواضيع ذات صلة
الجيش يتصدى لقوة إسرائيلية عبرت الخط الأزرق ويجبرها على الانسحاب
lebanon 24
03/06/2025 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل: المعلومات المغلوطة يؤثر على منظومة عملنا على الخط الأزرق في لبنان
lebanon 24
03/06/2025 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه الجنوب : انجاز صيانة خطوط الدفع والجرّ وشبكات التوزيع في دائرتيّ بنت جبيل والنبطية
lebanon 24
03/06/2025 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش و"اليونيفيل" أعادا فتح الطريق المؤدّي من بليدا باتّجاه الخط الأزرق
lebanon 24
03/06/2025 13:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-06-03
06:27 | 2025-06-03
06:19 | 2025-06-03
06:08 | 2025-06-03
06:05 | 2025-06-03
06:01 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24