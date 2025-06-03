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لبنان

السنيورة عرض مع بخاري المستجدات

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:22
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة صباح اليوم في مكتبه في بلس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
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وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى البحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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