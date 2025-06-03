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لبنان

قبلان جال ووفد "أمل" على ممثلي المراجع والبعثات الدينية والحملات اللبنانية والحجاج في مكة

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:58
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جال عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان على رأس وفد من الحركة، وبمشاركة المسؤول الثقافي المركزي المفتي الشيخ حسن عبدالله وعدد من القيادات الحركية، على ممثلي المراجع والبعثات الدينية والحملات اللبنانية وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة .
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وشملت الجولة لقاءات مع الوكيل العام للمرجع السيد علي السيستاني السيد جواد الشهرستاني، وممثل المرجع الشيخ بشير النجفي الشيخ علي النجفي، وممثل المرجع اسحق الفياض، وبعثة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، وبعثة شهيد المحراب، بالاضافة الى عدد من الحملات اللبنانية حيث التقى وفد الحركة بحجاج بيت الله الحرام.

وتحدث المفتي عبدالله أمام حجاج حملة "الرسالة" عن معاني الحج، مستذكرا تضحيات الشعب اللبناني، وحيا أرواح الشهداء وعذابات الجرحى، متمنيا للحجاج أن "يتمموا مناسكهم بسلامة وطمأنينة وان يتقبل الله اعمالهم".

  
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