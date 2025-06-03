قبلان جال ووفد "أمل" على ممثلي المراجع والبعثات الدينية والحملات اللبنانية والحجاج في مكة

Advertisement

جال عضو في حركة "امل" النائب على رأس وفد من الحركة، وبمشاركة المسؤول الثقافي المركزي المفتي الشيخ وعدد من القيادات الحركية، على ممثلي المراجع والبعثات والحملات وحجاج بيت الله الحرام في .وشملت الجولة لقاءات مع للمرجع السيد ، وممثل المرجع الشيخ بشير النجفي الشيخ ، وممثل المرجع اسحق الفياض، وبعثة المرجع سعيد الحكيم، وبعثة شهيد المحراب، بالاضافة الى عدد من الحملات اللبنانية حيث التقى وفد الحركة بحجاج بيت الله الحرام.وتحدث المفتي عبدالله أمام حجاج حملة "الرسالة" عن معاني الحج، مستذكرا تضحيات الشعب اللبناني، وحيا أرواح وعذابات الجرحى، متمنيا للحجاج أن "يتمموا مناسكهم بسلامة وطمأنينة وان يتقبل الله اعمالهم".