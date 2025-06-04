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لبنان

تمام سلام هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:31
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تقدم الرئيس تمام سلام  في بيان لمناسبة عيد الاضحى المبارك، من "جميع اللبنانيين بشكل عام ومن المسلمين بشكل خاص بالتهنئة القلبية بهذا العيد"،  معتذرا عن "عدم استقبال المهنئين بداعي السفر".
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