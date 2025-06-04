تمام سلام هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين

تقدم الرئيس تمام سلام في بيان لمناسبة عيد الاضحى المبارك، من "جميع اللبنانيين ومن بشكل خاص بالتهنئة القلبية بهذا العيد"، معتذرا عن "عدم استقبال المهنئين بداعي السفر".

Advertisement