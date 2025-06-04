جعجع: التأخير في جمع السلاح الفلسطيني يضرب انطلاقة العهد

اعتبر " " ، أن "يوما بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الحالي. من جهة أخرى، تتولى جماعة الممانعة تحريض بعض الفصائل الثانوية لرفع الصوت رفضا لتسليم السلاح تحت ألف حجة وحجة".

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وقال في بيان: "ان مدعوة للسير قدما بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بدءا من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في والبقاع، وبعدها في الجنوب، وبالتوازي، وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة".

وأكد أن "كل تأخير أو تمييع أو تباطؤ في هذا المجال سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، وسيضرب انطلاقة ، وسيعيد إلى ما كان كان عليه، لا سمح الله، في السنوات العشرين الأخيرة"، لافتا إلى أن "التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولا، خصوصا عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني، ولذلك، ليس من حق أحد ان يُبقي مصير الشعب اللبناني معلَّقا على أهوائه ونظرياته التي أثبتت السنوات والتجارب فشلها الذريع".

وختم داعيا رئيس الجمهورية والحكومة إلى "استدراك ما يحصل، والبدء بخطوات جدية على صعيد تثبيت لبنان كدولة فعلية تحتكر وحدها السلاح ويكون لها قرار الحرب والسلم على غرار طبيعية وسويّة في هذا العالم".