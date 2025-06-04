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لبنان

خلال استقباله وفدًا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين.. هذا ما أكّده عون

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:08
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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين، على أهمية الانتقال إلى الحكومة الرقمية، لما لذلك من إيجابيات على مستقبل الإدارة في لبنان.
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