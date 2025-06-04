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لبنان

في بلدة لبنانية.. انتحر وترك رسالة طالبا "المسامحة"

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:13
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه عُثر في بلدة القاع – البقاع الشمالي على المتقاعد في قوى الأمن الداخلي "أ.ش." مصابًا بطلق ناري، وبجانبه مسدس.
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ووفق المعلومات الأولية، يُرجّح أنه أقدم على الانتحار، خاصة بعد العثور إلى جانبه على ورقة دوّن فيها عبارة يطلب المسامحة.
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