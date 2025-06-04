في بلدة لبنانية.. انتحر وترك رسالة طالبا "المسامحة"

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأنه عُثر في بلدة القاع – على المتقاعد في "أ.ش." مصابًا بطلق ناري، وبجانبه مسدس.ووفق المعلومات الأولية، يُرجّح أنه أقدم على الانتحار، خاصة بعد العثور إلى جانبه على ورقة دوّن فيها عبارة يطلب المسامحة.