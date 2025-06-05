في طرابلس.. أطلق النار بالقرب من الجيش

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أعلن الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 4 /6 / 2025، أقدم المواطن (ح.م.)، والمطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات، على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملولة – التابع للجيش، دون التمكن من إصابته، معرضًا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر. فردّ العناصر بالمثل على مصدر النيران ما أدى إلى تعرّض مطلِق النار لإصابة طفيفة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة".وحسب البيان، بوشر التحقيق بالحادث بإشراف المختص.