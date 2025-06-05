Advertisement

لبنان

في طرابلس.. أطلق النار بالقرب من الجيش

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1370725-638847080033280844.png
Doc-P-1370725-638847080033280844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش في بيان أنّه "بتاريخ 4 /6 / 2025، أقدم المواطن (ح.م.)، والمطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات، على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملولة – طرابلس التابع للجيش، دون التمكن من إصابته، معرضًا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر. فردّ العناصر بالمثل على مصدر النيران ما أدى إلى تعرّض مطلِق النار لإصابة طفيفة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
Advertisement
 
وحسب البيان، بوشر التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
احتجاجات في طرابلس بالقرب من مقر حكومة الدبيبة (العربية)
lebanon 24
05/06/2025 11:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق النار على نادٍ رياضي وفرّ
lebanon 24
05/06/2025 11:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهولون على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار في طرابلس
lebanon 24
05/06/2025 11:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية جديدة بالقرب من بلدة نمر بريف دمشق
lebanon 24
05/06/2025 11:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2025-06-05
04:37 | 2025-06-05
04:24 | 2025-06-05
04:13 | 2025-06-05
04:10 | 2025-06-05
04:00 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24