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لبنان

إنجازات وزارة الشؤون وخطة النازحين بين عون والسيد

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:10
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أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد الرئيس جوزاف عون على إنجازات الوزارة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وعرضت عليه أولويات العمل والبرامج الجاري إعدادها وفق السياسات المعتمدة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الوزارة.
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كما تناول اللقاء توسيع برنامج "أمان" ليشمل المتضررين من الأحداث الأخيرة، وتم التطرق إلى خطة العودة الخاصة بالنازحين السوريين، المُنجَزة
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