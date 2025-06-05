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لبنان

إعتراض بعد المُوافقة.. بسبب الإنتخابات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 09:07
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إستغربت أوساط سياسيّة قيام وزراء في الحكومة بالتصويت مع رفع أسعار المحروقات لتأمين الزيادة للعسكريين، بينما خرجت الأحزاب التي سمّتهم إلى المُطالبة فوراً بإلغاء هذا القرار.

واللافت بحسب الأوساط أنّ أغلبيّة الكتل تُعارض قرار الحكومة، وأوضحت أنّ هذا الأمر قد يكون مُرتبطاً باقتراب موعد الإنتخابات النيابيّة، فالجميع يُريدون إظهار أنّهم يعملون لمصلحة المواطنين، وأنّهم ضدّ الضرائب أو زيادة الأعباء على اللبنانيين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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