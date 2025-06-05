بعد غارات الضاحية... سلام: استهداف ممنهج ومتعمد للبنان

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ويؤكد الرئيس سلام أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقرار الدولي 1701، مطالباً بتحمل مسؤولياته لردع عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.