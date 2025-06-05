مفاجأة.. الحوثيون يقصفون إسرائيل رداً على قصف الضاحية

أعلن المتحدث العسكري باسم قوات في اليمن، مساء الخميس، استهداف الإسرائيليّ بصاروخ باليستي وذلك رداً على القصف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم.

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وذكر المتحدث أنه جرى تنفيذ ضربة مطار بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع " 2".

وأكد المتحدث أنَّ "العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في "، مشيراً إلى أن "العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في ، وردا على عدوانه على ضاحية الجنوبية".