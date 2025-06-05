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لبنان

مفاجأة.. الحوثيون يقصفون إسرائيل رداً على قصف الضاحية

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:35
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أعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي في اليمن، مساء الخميس، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيليّ بصاروخ باليستي وذلك رداً على القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم.
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وذكر المتحدث أنه جرى تنفيذ ضربة مطار بن غوريون بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
 
وأكد المتحدث أنَّ "العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار"، مشيراً إلى أن "العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية".
 
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