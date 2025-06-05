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لبنان

طعنات وإصابات... إشكال كبير في المنية

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:35
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وقع إشكال عائلي بين آل "العبدالله" من التبعية السورية مساء اليوم في منطقة بحنين - المنية تطور إلى تضارب بالأيدي واستخدام الأسلحة البيضاء، وذلك بين المدعو "ب.ع"  ونجله "م.ع" من جهة، وبين المدعو "م.ع" وأولاده "ز.ع" و "إ.ع" من جهة أخرى، ما لبث أن تطور إلى تضارب بالسكاكين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد أدى الإشكال إلى إصابة أحد الأبناء بجروح في يده فيما تعرّض والده لطعنة في كتفه، بينما فارق المدعو "إ.ع" الحياة على الفور متأثراً بجروحه.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ونقل القتيل والجرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة

وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث، والعمل جارٍ لتوقيف المعتدين وملاحقتهم بإشارة القضاء المختص.
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