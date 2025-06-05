طعنات وإصابات... إشكال كبير في المنية

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وقد أدى الإشكال إلى إصابة أحد الأبناء بجروح في يده فيما تعرّض والده لطعنة في كتفه، بينما فارق المدعو "إ.ع" الحياة على الفور متأثراً بجروحه.وعلى الفور حضرت إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال ونقل القتيل والجرحى إلى فيوقد فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث، والعمل جارٍ لتوقيف المعتدين وملاحقتهم بإشارة المختص.