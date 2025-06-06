ميقاتي يؤدي صلاة العيد في طرابلس: أملنا ان تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي

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أدى صلاة عيد الاضحى المبارك في الجامع الكبير في .وأمّ المصلين مفتي طرابلس والشمال أمام.وقد تمنى لجميع اللبنانيين عيدا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي المستمر على وآخر فصوله الليلية على الضاحية الجنوبية ومناطق اخرى.