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لبنان

ميقاتي يؤدي صلاة العيد في طرابلس: أملنا ان تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
06-06-2025 | 00:30
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أدى الرئيس نجيب ميقاتي صلاة عيد الاضحى المبارك في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس
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وأمّ المصلين مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق أمام.
وقد تمنى الرئيس ميقاتي لجميع اللبنانيين عيدا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وآخر فصوله الغارات الليلية على الضاحية الجنوبية ومناطق اخرى.
 
 
 
 
 
 
 
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