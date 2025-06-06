وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل

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حذر من انه لن يكون هناك هدوء في ولا نظام ولا استقرار في دون أمن لإسرائيل، موجها كلامه لرئيس الجمهورية .وطالب لبنان باحترام الاتفاقيات، قائلا:" "سيدي الرئيس، لن تنعم بيروت بالهدوء، ولا لبنان بالاستقرار والنظام، ما لم يتحقق الأمن لإسرائيل. فالاتفاقات يجب احترامها"، مشددا على أنه "يجب على أن تنزع سلاح ، وألا تسمح له بإنتاج طائرات بدون طيار تهدد مستوطنات ومواطني ".