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لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل
Lebanon 24
06-06-2025
|
01:46
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حذر
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
من انه لن يكون هناك هدوء في
بيروت
ولا نظام ولا استقرار في
لبنان
دون أمن لإسرائيل، موجها كلامه لرئيس الجمهورية
جوزاف عون
.
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وطالب
كاتس
لبنان باحترام الاتفاقيات، قائلا:" "سيدي الرئيس، لن تنعم بيروت بالهدوء، ولا لبنان بالاستقرار والنظام، ما لم يتحقق الأمن لإسرائيل. فالاتفاقات يجب احترامها"، مشددا على أنه "يجب على
الحكومة اللبنانية
أن تنزع سلاح
حزب الله
، وألا تسمح له بإنتاج طائرات بدون طيار تهدد مستوطنات
الشمال
ومواطني
إسرائيل
".
وأضاف: "يجب عليك التأكد من أن
الجيش اللبناني
يطبق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعلي، لا من خلال عروض منسقة كما حدث بالأمس. نحن ملتزمون بحماية سكان الشمال، وإذا لم تقوموا بما هو مطلوب، فسنواصل التحرك بقوة كبيرة. لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر".
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