Advertisement

لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل

Lebanon 24
06-06-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1371260-638847964592911489.jpg
Doc-P-1371260-638847964592911489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من انه لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل، موجها كلامه لرئيس الجمهورية جوزاف عون.
Advertisement

وطالب كاتس لبنان باحترام الاتفاقيات، قائلا:" "سيدي الرئيس، لن تنعم بيروت بالهدوء، ولا لبنان بالاستقرار والنظام، ما لم يتحقق الأمن لإسرائيل. فالاتفاقات يجب احترامها"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله، وألا تسمح له بإنتاج طائرات بدون طيار تهدد مستوطنات الشمال ومواطني إسرائيل".
 
وأضاف: "يجب عليك التأكد من أن الجيش اللبناني يطبق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فعلي، لا من خلال عروض منسقة كما حدث بالأمس. نحن ملتزمون بحماية سكان الشمال، وإذا لم تقوموا بما هو مطلوب، فسنواصل التحرك بقوة كبيرة. لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن لإسرائيل
lebanon 24
06/06/2025 12:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: العدو الإسرائيلي يهدد أمن لبنان بأكمله حينما يهدد الجنوب
lebanon 24
06/06/2025 12:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا ثقة من دون قضاء مستقل ولا إنماء من دون إدارة حديثة ولا أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة وهذه مسلّمات لا مساومة عليها
lebanon 24
06/06/2025 12:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال: لا ثقة ولا إصلاح من دون استعادة الودائع ومحاسبة شاملة
lebanon 24
06/06/2025 12:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-06-06
05:19 | 2025-06-06
05:11 | 2025-06-06
05:04 | 2025-06-06
05:01 | 2025-06-06
05:00 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24