سياسون ومسؤولون يهنئون اللبنانيين بالأضحى

وجّه عدد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين رسائل تهنئة إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن أملهم بأن يعيده الله على بالأمن والاستقرار والخير.

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عون

فكتب الرئيس السابق على منصة "أكس": "يطلّ عيد الأضحى هذا العام ولبنان لا يزال في خضمّ المعاناة وتحت وطأة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية. واللبنانيون، وعلى الرغم من عظمة تضحياتهم، هم في حالة ضيق وقلق على المصير والمستقبل. ولكن مع عيد التضحية والصبر والإيمان، نؤمن أن الارادة الوطنية الجامعة ستبقى أقوى من كل المحن، والتضحيات لا بد أن تثمر استقراراً وسلاماً دائماً لوطننا. أضحى مبارك، ونسأل الله أن يحمي لبنان واللبنانيين".

الجميل

وكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عبر حسابه على "أكس": "أطيب التمنيات في عيد الأضحى لكل اللبنانيين، أن يحمل العيد الفرح إلى القلوب، والطمأنينة إلى البيوت، والخير إلى وطننا".

معوض

أما النائب ميشال معوض، فقال:" "أضحى مبارك أعاده الله على المسلمين خصوصاً واللبنانيين عموماً بالخير والصحة والسلام".

الحجار

بدوره، كتب أحمد الحجار: "في هذه الأيام المباركة، نتطلع إلى وطن آمن ومزدهر، يسوده روح التضامن والرجاء بمستقبل أفضل. أضحى مبارك، أعاده الله عليكم بالخير والأمن والسلام".

مخزومي

من جانبه، كتب مخزومي عبر حسابه على "أكس": "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات من اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، سائلين الله أن يُعيده على الجميع بالأمن والاستقرار، وأن يحفظ وطننا من كل شر.

كل عام وأنتم بخير".

البعريني

وكتب النائب وليد البعريني عبر صفحته على منصة "أكس" : "في الوقت الذي نستقبل فيه هذه الأيام المباركة لا يسعنا إلا أن نعرب عن ألمنا الشديد ورفضنا القاطع لما تقترفه قوات من جرائم متواصلة بحق وطننا لبنان خاصة في الضاحية والجنوب، والتي تصاعدت عشية هذا العيد المبارك، دون وازع من ضمير أو احترام لحرمة الإنسان أو قدسية الأعياد.

أضحى مبارك وكل عيد ونحن إلى الحرية والعدالة أقرب".

رجي

وكتب يوسف رجي عبر حسابه على "أكس": "مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف".

وكتب يوسف رجي عبر حسابه على "أكس": "مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف".

اللواء



وكتب اللواء عباس ابراهيم عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لمناسبة عيد الاضحى: "كل عيد اضحى وانتم بخير، وما انبل ان يتحول كل شيء الى عطاء، فللمُضحّين، الصابرين، الصامدين في لبنان وفلسطين وعلى امتداد العالم، لمقاومي الظلم والغطرسة وآلات القتل والتجويع، لشاهري ال "لا" في وجه كل جبروت، أنتم المُضحّون، وهذا عيدكم. من شعلة إيمانكم وصبركم ومن نور صمودكم سيبزغ فجر الفرج. فرّجَ الله على إبراهيم وإسماعيل، إنه وعدُ الله، أليس وعدُ الله حقّ؟ اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير".

مطر

بدوره، كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "ما فعلته ليلا يؤكد أننا ما زلنا، وسنبقى، ضحية حسابات الدموية التدمرية، في تمسكه بالسلطة من جهة، وفي إصراره على فرض حقائق جيو سياسية جديدة في . مرة آخرى تكون الضاحية و الجنوب ساحة حرب وتهجير وذلك ليلة وقفة عرفة ليصحو اللبنانيون على الحقيقة المرة وهي آنهم أضحية في مسلخ الإطماع الإقليمية والدولية. عيد جديد أطل لكن الفرح ما زال مؤجلا".



حواط

من جاتبه، كتب النائب زياد الحواط على منصة "أكس": "أضحى مبارك ، أعاده الله على الجميع بالصحة والخير وراحة البال ، وعلى لبناننا الغالي بأيام أفضل واستعادة الاستقرار" .