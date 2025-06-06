Advertisement

لبنان

فضل الله: نجدّد دعوتنا للدولة إلى العمل بجديّة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإزالة الاحتلال

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1371375-638848145107593552.png
Doc-P-1371375-638848145107593552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين ومما جاء في خطبته السياسية: "البداية من الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان والتي كان أخطرها ما شهدناه بالأمس في الضاحية الجنوبية من خلال عدد الاستهدافات ونوعية الأسلحة المستخدمة والتي نخشى من تكرارها وهي هدفت إلى تيئيس اللبنانيين ودفعهم إلى أخذ خيارات تصب في مصلحة العدو واهدافه وتكون على حساب سيادة الوطن وأمن مواطنيه".
Advertisement

أضاف: "إنّنا أمام ما يجري نجدّد دعوتنا للدّولة اللبنانيّة إلى العمل بكل جديّة لوقف هذه الاعتداءات وإزالة الاحتلال عن المواقع التي ما زال يحتلها واستعادة الاسرى لضمان ثقة اللبنانيين بدولتهم ولتكون هي خيارهم حيث لن يستقيم الحديث عن حصريّة السّلاح ولن يكون واقعيا إن بقي سيف الاحتلال مسلّطًا على هذا البلد وتبقى طائراته تنتهك سيادته... في الوقت نفسه ندعو مجددا اللبنانيين إلى عدم الوقوع في فخ ما يهدف إليه العدو وان يكون صوتهم صوتا واحدا في رفض هذا العدوان بعيدا عن أي حسابات طائفية أو سياسية وبذلك نحول دون ان يحقق العدو غايته في احداث الشرخ والانقسام فيما بينهم" .

وتابع: " وإذا كان من خلافات بينهم فلتكن مقاربتها بالحوار الموضوعي الهادئ والعقلاني والّذي يفكّر بمصلحة البلد لا بأية مصالح فئويّة بدلًا من سياسة التراشق بالكلمات أو المواقف عن بعد. ونبقى على صعيد الدّاخل لندعو الحكومة إلى التّراجع عن قرارها بزيادة الضّرائب على المحروقات والّذي ينعكس ارتفاعًا في الأسعار على مختلف السّلع، فقد كنّا ننتظر أن تدرس الحكومة هذا القرار بعناية واهتمام وأن تكون في ذلك أكثر رأفة باللبنانيين وأن لا تكرّر الأخطاء الّتي ارتكبتها الحكومات السّابقة، الّتي سعت لتأمين مواردها من خلال مدّ يدها إلى جيوب اللبنانيين بدلًا من الاستفادة من مواردها المعطّلة أو المهدورة".

وختم: "أخيرًا نقف عند معاناة غزّة الّتي رغم الجراح الّتي تعاني منها يثبت شعبها كل يوم أنّه جدير بالحياة وبأرضه حين يقف بعناد وصبر وثبات وهو ما أكدته عمليّات المقاومة الأخيرة بالرغم مواصلة العدو لمجازره وحصاره المطبق عليها. إنّنا نحيي صمود هذا الشّعب وما يقدّمه مع مقاومته من تضحيات، ونجدد دعوتنا إلى الوقوف معه حتى لا يستفرد به، في الوقت الّذي ندين الفيتو الأخير على القرار الّذي كان سيصدر في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف إطلاق النّار والّذي سيشجّع العدو على الاستمرار بحرب الإبادة عليها".

 
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله: نجدّد دعوة الدولة إلى تفعيل دورها الذي أخذته على عاتقها على الصّعيد الديبلوماسي
lebanon 24
06/06/2025 20:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يجدد دعوته لوقف النار بغزة
lebanon 24
06/06/2025 20:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: روسيا وأوكرانيا تريدان وقفا للنار وعليهما التفاوض بجدية
lebanon 24
06/06/2025 20:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية التونسية: نجدّد الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا
lebanon 24
06/06/2025 20:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24