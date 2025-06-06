فضل الله: نجدّد دعوتنا للدولة إلى العمل بجديّة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإزالة الاحتلال

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ألقى العلامة السيّد ، خطبتي ، من على منبر الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين ومما جاء في خطبته السياسية: "البداية من الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على والتي كان أخطرها ما شهدناه بالأمس في الضاحية الجنوبية من خلال عدد الاستهدافات ونوعية الأسلحة المستخدمة والتي نخشى من تكرارها وهي هدفت إلى تيئيس اللبنانيين ودفعهم إلى أخذ خيارات تصب في مصلحة العدو واهدافه وتكون على حساب سيادة الوطن وأمن مواطنيه".أضاف: "إنّنا أمام ما يجري نجدّد دعوتنا للدّولة اللبنانيّة إلى العمل بكل جديّة لوقف هذه الاعتداءات وإزالة عن المواقع التي ما زال يحتلها واستعادة الاسرى لضمان ثقة اللبنانيين بدولتهم ولتكون هي خيارهم حيث لن يستقيم الحديث عن حصريّة السّلاح ولن يكون واقعيا إن بقي سيف الاحتلال مسلّطًا على وتبقى طائراته تنتهك سيادته... في الوقت نفسه ندعو مجددا اللبنانيين إلى عدم الوقوع في فخ ما يهدف إليه العدو وان يكون صوتهم صوتا واحدا في رفض هذا العدوان بعيدا عن أي حسابات طائفية أو سياسية وبذلك نحول دون ان يحقق العدو غايته في احداث الشرخ والانقسام فيما بينهم" .وتابع: " وإذا كان من خلافات بينهم فلتكن مقاربتها بالحوار الموضوعي الهادئ والعقلاني والّذي يفكّر بمصلحة البلد لا بأية مصالح فئويّة بدلًا من سياسة التراشق بالكلمات أو المواقف عن بعد. ونبقى على صعيد الدّاخل لندعو الحكومة إلى التّراجع عن قرارها بزيادة الضّرائب على المحروقات والّذي ينعكس ارتفاعًا في الأسعار على مختلف السّلع، فقد كنّا ننتظر أن تدرس الحكومة هذا القرار بعناية واهتمام وأن تكون في ذلك أكثر رأفة باللبنانيين وأن لا تكرّر الأخطاء الّتي ارتكبتها الحكومات السّابقة، الّتي سعت لتأمين مواردها من خلال مدّ يدها إلى جيوب اللبنانيين بدلًا من الاستفادة من مواردها المعطّلة أو المهدورة".وختم: "أخيرًا نقف عند معاناة غزّة الّتي رغم الّتي تعاني منها يثبت شعبها كل يوم أنّه جدير بالحياة وبأرضه حين يقف بعناد وصبر وثبات وهو ما أكدته عمليّات الأخيرة بالرغم مواصلة العدو لمجازره وحصاره المطبق عليها. إنّنا نحيي صمود هذا الشّعب وما يقدّمه مع مقاومته من تضحيات، ونجدد دعوتنا إلى الوقوف معه حتى لا يستفرد به، في الوقت الّذي ندين الفيتو الأخير على القرار الّذي كان سيصدر في والذي يدعو لوقف إطلاق النّار والّذي سيشجّع العدو على الاستمرار بحرب الإبادة عليها".