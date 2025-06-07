لودريان في بيروت الثلاثاء ونصائح ديبلوماسية: الوقت ليس في صالح لبنان

دخلت الحركة السياسية في إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن تعود بزخم قوي الأسبوع المقبل حيث ينتظر أكثر من تطور، بدءاً بزيارة الموفد الفرنسي جان ـ ، إلى تسمية مندوب جديد للإدارة الأميركية يعنى بالملف اللبناني خلفا لمورغان أورتاغوس، فضلاً عن تعيين أنطونيو غوتيريش الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا، قائداً لقوة المؤقتة في "اليونيفيل" خلفا للجنرال الإسباني أرولدو لاتزارو ساينز.

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ووفق المصادر الديبلوماسية، فإن لودريان سيكون في الثلاثاء المقبل حيث سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن تنفيذ القرار 1701، وضرورة البت في الإصلاحات الضرورية.



كذلك، يتناول مؤتمر دعم لبنان الذي ستعقده والذي جرى تأجيله أكثر من مرة، وتشير المصادر إلى ان الجانب الفرنسي كما الأميركي، يقدمان النصائح الممزوجة بالتحذيرات "من أن الوقت ليس في صالح لبنان، وكلما تأخر في تنفيذ الخطوات المطلوبة منه، فإن الاهتمام الدولي سيتراجع، وهو لن يستطيع النهوض بمفرده، خصوصا ان الوضع الإقليمي يستقطب الكثير من الاهتمامات قد تكون على حساب لبنان".



في المقابل، سادت أجواء قاتمة في الساعات الأخيرة، إذ لم تظهر رهانات كبيرة على تحرك أميركي فعال من شأنه لجم الاختراقات واحتمالات المضي في عمليات أخرى على غرار الاخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولو أن النبرة الرسمية العلنية لا تزال تركز على المسؤولية الأميركية في لجم .



وجاء أول وأبرز رد فعل خارجي على الغارات من فرنسا التي نددت بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من كل الأراضي "، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية إن " تدعو كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار"، مشددة على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل".

وأكدت أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).