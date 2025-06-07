آخر كلام إسرائيليّ عن "ضربة الضاحية".. ماذا قيل عن الجيش؟

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نقلت هيئة البث عن مصادر اسرائيلية مطلعة قولها ان كانت على علم ببناء قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية الجنوبية.واعتبرت المصادر الاسرائيلية بحسب ما نقلت " عربية" ان لم يتصرف ضد بناء حزب الله مسيرات في ضاحية بيروت الجنوبية برغم علمه بهذا النشاط.