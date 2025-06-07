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لبنان

آخر كلام إسرائيليّ عن "ضربة الضاحية".. ماذا قيل عن الجيش؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:22
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر اسرائيلية مطلعة قولها ان الحكومة اللبنانية كانت على علم ببناء حزب الله مسيرات قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.
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واعتبرت المصادر الاسرائيلية بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية" ان الجيش اللبناني لم يتصرف ضد بناء حزب الله مسيرات في ضاحية بيروت الجنوبية برغم علمه بهذا النشاط.
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