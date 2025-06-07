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لبنان

بالصورة.. حريق داخل مطعم "المحطة" في بيروت

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:46
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اندلع حريق كبير داخل مطعم شاورما "المحطة" في منطقة كورنيش المزرعة - بيروت، ما أسفر عن أضرار جسيمة.
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وعلى الأثر، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران. 
 
 
 
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