بالصورة.. حريق داخل مطعم "المحطة" في بيروت

اندلع حريق كبير داخل مطعم شاورما "المحطة" في المزرعة - ، ما أسفر عن أضرار جسيمة.

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وعلى الأثر، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران.