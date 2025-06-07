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لبنان

في سن الفيل وجونية... الأمن يوقف هؤلاء!

Lebanon 24
07-06-2025 | 07:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بالجرائم على اختلافها في جميع المناطق اللبنانية.

بتاريخ 4-6-2025 وفي محلة سن الفيل، أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي أثناء تنفيذها دوريات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفية، شخصين على متن دراجتين آليتين من دون تسجيل لعدم نقلهما أوراقهما الثبوتية، ولحيازة أحدهما كميّة من حشيشة الكيف، وهما: ح. ض. (مواليد العام 1996، لبناني بحسب أقواله)،  م. ج. ز. (مواليد العام 2007، لبناني بحسب أقواله).

كذلك وبتاريخ 5-6-2025، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلة جونية شخصين على متن سيارة نوع "هيونداي" وهما كل من: س. ف. (مواليد العام 1996، لبناني)، غ. ب. ش. (مواليد العام 1990، لبناني).

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة عبارة عن كوكايين، وماريجوانا، وحشيشة الكيف.

أودعوا والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".
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