في سن الفيل وجونية... الأمن يوقف هؤلاء!

صدر عن ـ العامة البلاغ التالي:

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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات لملاحقة المتورطين بالجرائم على اختلافها في جميع المناطق .



بتاريخ 4-6-2025 وفي محلة ، أوقفت مفرزة استقصاء في وحدة أثناء تنفيذها دوريات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفية، شخصين على متن دراجتين آليتين من دون تسجيل لعدم نقلهما أوراقهما الثبوتية، ولحيازة أحدهما كميّة من حشيشة الكيف، وهما: ح. ض. (مواليد العام 1996، لبناني بحسب أقواله)، م. ج. ز. (مواليد العام 2007، لبناني بحسب أقواله).



كذلك وبتاريخ 5-6-2025، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل في محلة شخصين على متن سيارة نوع " " وهما كل من: س. ف. (مواليد العام 1996، لبناني)، غ. ب. ش. (مواليد العام 1990، لبناني).



وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة عبارة عن كوكايين، وماريجوانا، وحشيشة الكيف.



أودعوا والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة المختص".