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لبنان
بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-06-2025
|
15:20
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أظهرت بيانات ينشرها مُحرك البحث "
غوغل
"، تبدلات سعر الدولار في
لبنان
على صعيد يومي، علماً أن السعر المعتمد حالياً هو 89500
ليرة لبنانية
.
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وتبيَّن أنه خلال يوم 6 حزيران الجاري، انخفض سعر الدولار فجأة إلى 44695 ليرة لبنانية عند الساعة الـ1.00 بعد منتصف الليل، ليعود ويرتفع إلى 89600 عند الساعة 4.30 صباحاً.
إلا أنه عند الساعة 9.00 صباحاً، انخفض سعر الدولار إلى 19960 ليرة لبنانية ليعاود الارتفاع بعد نصف ساعة (9.30 صباحاً) إلى 90909 ليرة لبنانية.
المفارقة أنه بعد نصف ساعة، أي عند الـ10 صباحاً، انخفض سعر الدولار وفق البيانات إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، ليرتفع عند الـ11.30 إلى 89586 ليرة لبنانية ليقفز إثر ذلك إلى 90033 ليرة لبنانية.
ما مدى صحة هذه الأرقام؟
مصدر اقتصادي علّق على تبدلات الأرقام قائلاً إنها غير حقيقيّة على الإطلاق، وقال لـ
"
لبنان24
"
إن هذه الأرقام لا تعكس واقع السوق أبداً والذي يتعامل على أساس سعر دولار الـ89500 وفق ما تنص أرقام
مصرف لبنان
.
وعليه، أوضح المصدر أنَّ أرقام التداولات التي يبرزها "غوغل" تستند إلى تقديرات التداولات بالإضافة إلى أوقات الظروف والعطل الرسمية أيضاً، وبالتالي تنعكس على الأرقام بشكل ظاهري فقط.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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