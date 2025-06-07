بالصورة.. الدولار بين 10 آلاف ليرة و 90 ألفاً

أظهرت بيانات ينشرها مُحرك البحث " "، تبدلات سعر الدولار في على صعيد يومي، علماً أن السعر المعتمد حالياً هو 89500 .

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وتبيَّن أنه خلال يوم 6 حزيران الجاري، انخفض سعر الدولار فجأة إلى 44695 ليرة لبنانية عند الساعة الـ1.00 بعد منتصف الليل، ليعود ويرتفع إلى 89600 عند الساعة 4.30 صباحاً.

إلا أنه عند الساعة 9.00 صباحاً، انخفض سعر الدولار إلى 19960 ليرة لبنانية ليعاود الارتفاع بعد نصف ساعة (9.30 صباحاً) إلى 90909 ليرة لبنانية.

المفارقة أنه بعد نصف ساعة، أي عند الـ10 صباحاً، انخفض سعر الدولار وفق البيانات إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، ليرتفع عند الـ11.30 إلى 89586 ليرة لبنانية ليقفز إثر ذلك إلى 90033 ليرة لبنانية.

ما مدى صحة هذه الأرقام؟

مصدر اقتصادي علّق على تبدلات الأرقام قائلاً إنها غير حقيقيّة على الإطلاق، وقال لـ" " إن هذه الأرقام لا تعكس واقع السوق أبداً والذي يتعامل على أساس سعر دولار الـ89500 وفق ما تنص أرقام .

وعليه، أوضح المصدر أنَّ أرقام التداولات التي يبرزها "غوغل" تستند إلى تقديرات التداولات بالإضافة إلى أوقات الظروف والعطل الرسمية أيضاً، وبالتالي تنعكس على الأرقام بشكل ظاهري فقط.