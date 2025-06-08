نائب "أمل" شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها

أحيت حركة "أمل" الذكرى الثالثة لرحيل المربي في بلدة عبا، بحضور حشد من الفاعليات وأهالي البلدة.

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وألقى النائب كلمة استذكر فيها الفقيد، وتناول فيها التطورات الأخيرة، مركّزًا على العدوان على الضاحية الجنوبية عشية .



وأكد أن هذا العدوان "همجي ومدان" وادّعاءات بشأن وجود أسلحة "واهية"، مشيدًا بموقف الجيش الذي نفى الأمر، و"بوقفة رئيس الجمهورية المشرفة التي طال انتظارها"، معتبرًا أن هذه المواقف تمثل "إجماعًا وطنيًا من الرؤساء الثلاثة في مواجهة العدوان".



وانتقد قبيسي صمت الدول الراعية للقرار 1701 إزاء الخروقات اليومية للسيادة ، معتبرًا أن "هناك محاولة لإلغاء الاتفاق، وفرض واقع جديد يخدم التطبيع والهيمنة ".



وأضاف: "يطالبوننا بنزع سلاح ، فيما العدو مستمر في الاعتداءات، والمجتمع الدولي متفرّج"، مؤكدًا أن " لن يتخلى عن قدراته ولا عن حقه في المقاومة".



وختم قائلًا: "سنواصل التمسك بوحدتنا ومقاومتنا وجيشنا ودولتنا، فهذه الثلاثية هي الضمانة لتحصين لبنان".