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لبنان

نائب "أمل" شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:00
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أحيت حركة "أمل" الذكرى الثالثة لرحيل المربي رياض مرتضى في حسينية بلدة عبا، بحضور حشد من الفاعليات وأهالي البلدة.
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وألقى النائب هاني قبيسي كلمة استذكر فيها الفقيد، وتناول فيها التطورات الأخيرة، مركّزًا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عشية عيد الأضحى.

وأكد قبيسي أن هذا العدوان "همجي ومدان" وادّعاءات إسرائيل بشأن وجود أسلحة "واهية"، مشيدًا بموقف الجيش الذي نفى الأمر، و"بوقفة رئيس الجمهورية المشرفة التي طال انتظارها"، معتبرًا أن هذه المواقف تمثل "إجماعًا وطنيًا من الرؤساء الثلاثة في مواجهة العدوان".

وانتقد قبيسي صمت الدول الراعية للقرار 1701 إزاء الخروقات اليومية للسيادة اللبنانية، معتبرًا أن "هناك محاولة لإلغاء الاتفاق، وفرض واقع جديد يخدم التطبيع والهيمنة الإسرائيلية".

وأضاف: "يطالبوننا بنزع سلاح المقاومة، فيما العدو مستمر في الاعتداءات، والمجتمع الدولي متفرّج"، مؤكدًا أن "لبنان لن يتخلى عن قدراته ولا عن حقه في المقاومة".

وختم قائلًا: "سنواصل التمسك بوحدتنا ومقاومتنا وجيشنا ودولتنا، فهذه الثلاثية هي الضمانة لتحصين لبنان".
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