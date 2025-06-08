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لبنان

رسالة تهديد أثارت التوتّر... إليكم ما تبيّن لاحقاً

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:16
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بعد ورود رسالة تهديد عبر "واتساب" إلى أحد الأسخاص في السكسكية، ما أثار حالة من التوتّر والبلبة في البلدة، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّه اتّضح أنّ الرسالة كانت عبارة عن "مزحة" أطلقها أحد الأشخاص على سبيل الدعابة مع صديقه.
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ودعا السكان إلى ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة من يقوم بمثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ"اللامسؤولة" لما تسببه من قلق واضطراب في صفوف المواطنين.
 
 
 
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