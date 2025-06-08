رسالة تهديد أثارت التوتّر... إليكم ما تبيّن لاحقاً

بعد ورود رسالة تهديد عبر " " إلى أحد الأسخاص في السكسكية، ما أثار حالة من التوتّر والبلبة في البلدة، أفادت "الوكالة " أنّه اتّضح أنّ الرسالة كانت عبارة عن "مزحة" أطلقها أحد الأشخاص على سبيل الدعابة مع صديقه.

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ودعا السكان إلى ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة من يقوم بمثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ"اللامسؤولة" لما تسببه من قلق واضطراب في صفوف المواطنين.