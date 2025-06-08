تفاهم أميركي - إسرائيلي على سحب اليونيفيل من جنوب لبنان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بتوافق وإسرائيل على الدعوة لإنهاء مهمة قوة "يونيفيل" الأممية في ، واتخاذ قرار نهائي بذلك في خلال آب المقبل.وقالت صحيفة " " الخاصة إن والولايات المتحدة قررتا إنهاء مهمة (يونيفيل)، المتمركزة في الجنوب اللبناني منذ 1978.وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الداعي إلى إنهاء مهمة في (يونيفيل)، المتمركزة في الجنوب اللبناني منذ عام 1978 بعد عملية ".وذكرت " هيوم" أن يونيفيل "لم تنجح فعلياً في منع تسلّح الجماعات المسلحة في المنطقة طوال فترة عملها، وهو ما تعتبره كل وتل أبيب فشلاً في تحقيق الأهداف الأمنية".وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التكاليف المترتبة على تشغيل القوة". وأضافت أن "إسرائيل تعتبر أن التنسيق مع كافٍ، وبالتالي لم يعد هناك حاجة حقيقية لوجود يونيفيل". (العربية)