Advertisement

لبنان

"رغم الوضع غير المستقر"...هذا ما سجل اقتصاديا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1372381-638850538378252978.jpg
Doc-P-1372381-638850538378252978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مرجع إقتصادي إن الإندفاعة السياحية في لبنان هذا الصيف لم تتأثر بالأحداث الأخيرة التي حصلت بالرغم من فظاعتها، فإصرار الإغتراب اللبناني على تمضية العطل في لبنان لا يزال على ما كان عليه، كما ان  المهرجانات في مختلف أنحاء البلاد وخاصةً المناطق الجبلية أفضت الى حجوزات كثيرة، وتم إشغال كل الفنادق وبيوت الضيافة خاصةً في البقاع وزحلة والشمال من إهدن الى الأرز وصولاً الى القبيات، كما أن جبيل كسروان والمتن والبترون لهم حصص كبيرة فيها . 
Advertisement
المصدر ختم بالقول إن حوالى ٢٥٠ مؤسسة سياحية جديدة من مطاعم وبيوت ضيافة سجلت في الأشهر الخمسة الماضية علامات تجارية وبدأت بالعمل، وأن هذا الصيف سيكون من أنجح المواسم بالرغم من الوضع غير المستقر أحياناً .

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مستشفى إيخليوف الإسرائيلي: الفحوصات الطبية الأولية أظهرت أن الوضع الصحي لعيدان ألكسندر مستقر
lebanon 24
09/06/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وضعها غير مستقرّ... فنانة قديرة تكشف عن آخر تطوّرات حالتها الصحيّة
lebanon 24
09/06/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس اليوم مستقرّ... هكذا سيُصبح في هذا الموعد
lebanon 24
09/06/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطّط له الصين اقتصاديا
lebanon 24
09/06/2025 10:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:26 | 2025-06-09
03:25 | 2025-06-09
03:15 | 2025-06-09
03:06 | 2025-06-09
03:00 | 2025-06-09
02:56 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24