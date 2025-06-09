"رغم الوضع غير المستقر"...هذا ما سجل اقتصاديا

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قال مرجع إقتصادي إن الإندفاعة السياحية في هذا الصيف لم تتأثر بالأحداث الأخيرة التي حصلت بالرغم من فظاعتها، فإصرار الإغتراب تمضية العطل في لبنان لا يزال على ما كان عليه، كما ان المهرجانات في مختلف أنحاء البلاد وخاصةً المناطق الجبلية أفضت الى حجوزات كثيرة، وتم إشغال كل الفنادق وبيوت الضيافة خاصةً في وزحلة والشمال من الى وصولاً الى ، كما أن كسروان والمتن والبترون لهم حصص كبيرة فيها .المصدر ختم بالقول إن حوالى ٢٥٠ مؤسسة سياحية جديدة من مطاعم وبيوت ضيافة سجلت في الأشهر الخمسة الماضية علامات تجارية وبدأت بالعمل، وأن هذا الصيف سيكون من أنجح المواسم بالرغم من الوضع غير المستقر أحياناً .