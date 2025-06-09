هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل

علم " "، أنّه تمّ توقيف عميل إسرائيليّ يحمل الجنسية في .

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وأشارت المعلومات إلى أنّ الموقوف هو قياديّ حوثيّ، وكانت مهمته التنسيق بين " " و"الحوثيين".



ووفق المعلومات، جنّد " " القياديّ الحوثيّ، وعمد الأخير إلى تقديم معلومات مهمّة إلى تتعلّق باليمن وبالتنسيق القائم بين " الله" و"حزب الله".