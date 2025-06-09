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لبنان

هو قياديّ... توقيف عميل في لبنان وهذا ما أبلغه إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:27
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علم "لبنان 24"، أنّه تمّ توقيف عميل إسرائيليّ يحمل الجنسية اليمنية في لبنان.
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وأشارت المعلومات إلى أنّ الموقوف هو قياديّ حوثيّ، وكانت مهمته التنسيق بين "حزب الله" و"الحوثيين".

ووفق المعلومات، جنّد "الموساد" القياديّ الحوثيّ، وعمد الأخير إلى تقديم معلومات مهمّة إلى إسرائيل تتعلّق باليمن وبالتنسيق القائم بين "أنصار الله" و"حزب الله".
 
 
 
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