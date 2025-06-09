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لبنان

لبنان يستعد لأسبوع لاهب: الحرارة إلى 38 وتحذيرات من حرائق الخميس

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:23
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، ويكون تأثرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من اليوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الخميس.

-الحرارة على الساحل من 22الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ، يتكون ضباب كثيف أحيانا على مستويات منخفضة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
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